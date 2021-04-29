SULTANBEYLİ'DE POLİS DENETİMİNDE, YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİ BİR KİŞİ TEMASLI ÇIKTI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SULTANBEYLİ'DE POLİS DENETİMİNDE, YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİ BİR KİŞİ TEMASLI ÇIKTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de 17 günlük tam kapanma öncesi polis ekipleri, asayiş denetimi yaptı.

Sultanbeyli'de 17 günlük tam kapanma öncesi polis ekipleri, asayiş denetimi yaptı. Şüphelilere kimlik sorgusu yapılan denetim sırasında yolcu minibüsündeki bir kişinin temaslı olduğu ortaya çıktı. Polislerin denetimi havadan da görüntülendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma öncesi asayiş denetimi yaptı. 8 farklı noktada yapılan denetime 48 ekip ve 150 personel katıldı. Denetim noktalarında araçlar, taksiler ve toplu taşıma araçları tek tek durduruldu. Şüphelilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Durdurulan bir yolcu minibüsünde ise bir kişinin temaslı olduğu ortaya çıktı. Temaslı kişiye, minibüsten indirilerek ceza uygulandı. Adını açıklanmayan temaslı vatandaş, 'Temaslı değilim, evde ağabeyim olduğu için karantinada görünüyorum. Mecbur merkeze inip, para çekmem lazım. Sokağa çıkma yasağı başlıyor" dedi. Polis ekiplerinin denetimi havadan da görüntülendi. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

SULTANBEYLİ'DE POLİS DENETİMİNDE, YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİ BİR KİŞİ TEMASLI ÇIKTI
SULTANBEYLİ'DE POLİS DENETİMİNDE, YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİ BİR KİŞİ TEMASLI ÇIKTI
SULTANBEYLİ'DE POLİS DENETİMİNDE, YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİ BİR KİŞİ TEMASLI ÇIKTI
SULTANBEYLİ'DE POLİS DENETİMİNDE, YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİ BİR KİŞİ TEMASLI ÇIKTI
SULTANBEYLİ'DE POLİS DENETİMİNDE, YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİ BİR KİŞİ TEMASLI ÇIKTI
SULTANBEYLİ'DE POLİS DENETİMİNDE, YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİ BİR KİŞİ TEMASLI ÇIKTI
SULTANBEYLİ'DE POLİS DENETİMİNDE, YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİ BİR KİŞİ TEMASLI ÇIKTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu
İki çocuk babası adam, evinde başından vurulmuş bir şekilde bulundu
Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi
Su deposuna düşen çocuk hayatını kaybetti, annesi sinir krizi geçirdi
İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
İstanbul'da vaka sayıları son on günde yüzde 30 oranında azaldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ruhsar Pekcan Adnan Menderes Devlet Bahçeli Fahrettin Altun
Magazin Ebru Gündeş Hakan Altun Hülya Avşar Burak Sergen
Spor Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SULTANBEYLİ'DE POLİS DENETİMİNDE, YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİ BİR KİŞİ TEMASLI ÇIKTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 17:45:53. #1.16#

title