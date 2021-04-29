SULTANBEYLİ'DE POLİS DENETİMİNDE, YOLCU MİNİBÜSÜNDEKİ BİR KİŞİ TEMASLI ÇIKTI

Sultanbeyli'de 17 günlük tam kapanma öncesi polis ekipleri, asayiş denetimi yaptı.

Sultanbeyli'de 17 günlük tam kapanma öncesi polis ekipleri, asayiş denetimi yaptı. Şüphelilere kimlik sorgusu yapılan denetim sırasında yolcu minibüsündeki bir kişinin temaslı olduğu ortaya çıktı. Polislerin denetimi havadan da görüntülendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan tam kapanma öncesi asayiş denetimi yaptı. 8 farklı noktada yapılan denetime 48 ekip ve 150 personel katıldı. Denetim noktalarında araçlar, taksiler ve toplu taşıma araçları tek tek durduruldu. Şüphelilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Durdurulan bir yolcu minibüsünde ise bir kişinin temaslı olduğu ortaya çıktı. Temaslı kişiye, minibüsten indirilerek ceza uygulandı. Adını açıklanmayan temaslı vatandaş, 'Temaslı değilim, evde ağabeyim olduğu için karantinada görünüyorum. Mecbur merkeze inip, para çekmem lazım. Sokağa çıkma yasağı başlıyor" dedi. Polis ekiplerinin denetimi havadan da görüntülendi. Denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı