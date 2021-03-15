SULTANBEYLİ'DE PİTBULL SOKAK KÖPEĞİNE SALDIRDI

Sultanbeyli'de pitbull cinsi köpek, sokak köpeğine saldırdı. Sokak köpeği pitbullun ağzından güçlükle kurtarılırken, vatandaşlar köpeğin sahibine tepki gösterdi.

Olay Sultanbeyli Adil Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bir kişi tasması olan pitbull cinsi köpeğini gezdirirken pitbull, sokak köpeğine saldırmaya başladı. Pitbull, sokak köpeğini kafasından ısırarak sürükledi. Bunun üzerine mahalleli sopalarla sokak köpeğini pitbullun ağzından kurtarmaya çalıştı. Sokak köpeği, çevredekilerin yardımı ile bir süre sonra kurtarıldı. Vatandaşlar pitbull cinsi köpeği gezdiren kişiye tepki gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı