Sultanbeyli'de pitbull dehşeti: Sokak köpeği güçlükle kurtarıldı
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Sultanbeyli'de pitbull dehşeti: Sokak köpeği güçlükle kurtarıldı

15.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:10
Sultanbeyli'de pitbull dehşeti: Sokak köpeği güçlükle kurtarıldı

Sultanbeyli'de bir gencin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bir sokak köpeğine saldırdı.

Sultanbeyli'de bir gencin gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bir sokak köpeğine saldırdı. Sokak köpeği pitbullun ağzından güçlükle kurtarıldı.

Sultanbeyli Adil Mahallesinde pitbull dehşeti yaşandı. Bir genç sokakta pitbull cinsi köpeğini gezdirirken, pitbull, gördüğü bir sokak köpeğine saldırdı. Tasmalı olduğu halde sokak köpeğini kafasından ısırarak sürükleyen pitbull, köpeği bırakmadı. Bunun üzerine mahalleli sopalarla sokak köpeğini pitbullun ağzından kurtarmaya çalıştı. Sokak köpeği, çevredekilerin yardımı ile bir süre sonra kurtarıldı. Öte yandan vatandaşlar, insanlara ve hayvanlara saldıran pitbull cinsi köpeği gezdiren gence tepki göstererek, yetkililerden önlem almalarını istedi. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de pitbull dehşeti: Sokak köpeği güçlükle kurtarıldı
Sultanbeyli'de pitbull dehşeti: Sokak köpeği güçlükle kurtarıldı
Sultanbeyli'de pitbull dehşeti: Sokak köpeği güçlükle kurtarıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:12:58. #1.14#
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