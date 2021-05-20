SULTANBEYLİ'DE PAZARCILAR ARASINDA TEKMELİ TOKATLI YER KAVGASI
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SULTANBEYLİ'DE PAZARCILAR ARASINDA TEKMELİ TOKATLI YER KAVGASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de semt pazarında pazarcılar arasında tekmeli tokatlı yer kavgası yaşandı.

Sultanbeyli'de semt pazarında pazarcılar arasında tekmeli tokatlı yer kavgası yaşandı. 6 kişinin yaralandığı, 14 kişinin ise gözaltına alındığı kavga anları kameralara yansıdı.

Olay saat 18.00 sıralarında Sultanbeyli Yavuz Selim Mahallesi Eyyübi Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında meydana geldi. Pazarcılar arasında yer tartışması yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflar tekme tokat birbirlerine girerken kavgada sopalar kullanıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis kavgaya karışan 14 kişiyi gözaltına aldı. Olayda 6 kişi ise çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edildi. Kavga anı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı.

SULTANBEYLİ'DE PAZARCILAR ARASINDA TEKMELİ TOKATLI YER KAVGASI
SULTANBEYLİ'DE PAZARCILAR ARASINDA TEKMELİ TOKATLI YER KAVGASI
SULTANBEYLİ'DE PAZARCILAR ARASINDA TEKMELİ TOKATLI YER KAVGASI
SULTANBEYLİ'DE PAZARCILAR ARASINDA TEKMELİ TOKATLI YER KAVGASI
SULTANBEYLİ'DE PAZARCILAR ARASINDA TEKMELİ TOKATLI YER KAVGASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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