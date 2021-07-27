patenli gençlerin macera arayışları yürekleri ağza getirdi
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patenli gençlerin macera arayışları yürekleri ağza getirdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde, 2 patenci genç motosiklet üstündeki diğer 2 kişinin arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı.

Sultanbeyli'de dün akşam saatlerinde, 2 patenci genç motosiklet üstündeki diğer 2 kişinin arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı. Adrenalin arayan patenci gençlerin bu seyahati yürekleri ağza getirirken hem birbirleri ile şakalaştılar hem de video çektiler.

Olay, Sultanbeyli Adil Mahallesi Bosna Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, adrenalin arayan 2 genç, hızlı akan trafiğe rağmen bir motosikletin üstünde bulunan diğer 2 kişinin arkasına tutunarak seyahat etmeye başladı. Araç geçişinin hızlı ve yoğun olduğu yolda gençlerin bu tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi. Trafiğe de aldırış etmeyen gençler kendi aralarında eğlenerek video çekerek "story" attılar. O anlar ise bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

patenli gençlerin macera arayışları yürekleri ağza getirdi
patenli gençlerin macera arayışları yürekleri ağza getirdi
patenli gençlerin macera arayışları yürekleri ağza getirdi
patenli gençlerin macera arayışları yürekleri ağza getirdi
patenli gençlerin macera arayışları yürekleri ağza getirdi
patenli gençlerin macera arayışları yürekleri ağza getirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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