Sultanbeyli'de park halindeki otomobil kundaklandı
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Sultanbeyli'de park halindeki otomobil kundaklandı

SULTANBEYLİ'de park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Sultanbeyli'de park halindeki otomobil kundaklandı
21.06.2020 04:36 | Son Güncelleme: 21.06.2020 04:40

SULTANBEYLİ'de park halindeki bir otomobil kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı. Polis, olay yerinin yakınında eldiven, yanıcı madde şişesi ve havlu buldu. 

Olay, Akşemsettin Mahallesi Petrol Yolu Caddesi'nde saat 03.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halinde bulunan bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevleri görev vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yanan otomobili söndürdü. Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekiplerin otomobilin çevresinde ve içerisinde delil araştırması yaptı. Yapılan araştırmada polis, yanan otomobilin çevresinde havlu ve yanıcı madde şişesi ve eldiven buldu. Polis, otomobilin sahibi Alaattin Ovacı ve olayı gören vatandaşların bilgisine başvurdu. Vatandaşların, olayı gerçekleştiren kişinin bir kadın olduğunu söylediği öğrenildi. 

Polis olayla ilgili çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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