Sultanbeyli'de pandemide gelen ihbarlar anında değerlendiriliyor

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, pandemi sürecinde ilçeye gelen ihbarların anında değerlendirildiğini ve denetimlerin yapıldığını belirterek, "İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri tarafından 21 Ağustos - 24 Aralık tarihleri arasında toplam 212 bin 543 resen denetim gerçekleştirildi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, pandemi sürecinde ilçeye gelen ihbarların anında değerlendirildiğini ve denetimlerin yapıldığını belirterek, "İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri tarafından 21 Ağustos - 24 Aralık tarihleri arasında toplam 212 bin 543 resen denetim gerçekleştirildi." dedi.

AA muhabirine, İlçe Salgın Denetim Merkezi'nin çalışmalarıyla ilgili konuşan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "21 Ağustos - 24 Aralık tarihleri arasında Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezine toplam 2 bin 233 ihbar gelmiş olup, ihbarların 837'si kişi ihbarı, 1396'sı ise işyerleri ve toplumsal etkinliklerden oluşuyor. İhbarların yüzde 100'ü değerlendirilmektedir." diye konuştu.

İlçede ihbarlar doğrultusunda yapılan denetimlere değinen Kubilay, sözlerine şöyle devam etti:

"İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri tarafından 21 Ağustos - 24 Aralık tarihleri arasında toplam 212 bin 543 resen denetim gerçekleştirildi. Yapılan izolasyon denetimlerinde ortalama yüzde 99 oranında haneye yerinde ulaşıldı. Yapılan işyeri denetimlerinde 7 bin 652 işyeri denetiminde herhangi bir aykırılık tespit edilmemiş, salgınla mücadele kuralları gereği gerekli uyarılar yapılmış, 205 adet işyeri kapalı olduğundan işlem yapılmamış, 204 kişi ve iş yerine birinci ihlal sonucu uyarı verilmiş, 995 kişi ve iş yerine ikinci ihlal sonucu para cezası uygulanmıştır."

Koronavirüsle ilgili kurallara uymayanlara para cezası kesildiğini aktaran Kubilay, şunları kaydetti:

"Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla ilgili ilçemizde çok titiz ve ciddi bir çalışma yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz. Temizlik, maske, mesafe ve izolasyon kurallarına uyum konusunda ilçemizde bugüne kadar çok sayıda denetim gerçekleştirdik. Gelen ihbarları da anında değerlendiriyoruz. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz vasıtasıyla tüm çalışmaları veri tabanı üzerinden düzenli olarak kontrol ediyoruz. Vatandaşlarımızdan ricamız bu süreçte tedbiri elden bırakmamaları ve kurallara sıkı sıkıya uymalarıdır. 11 Mart tarihinden 23 Aralık 2020 tarihine kadar umuma açık alanlarda, toplu ulaşım araçlarında ve iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimlerde 4 bin 291 kişi ve 103 işletmeye toplam 8 milyon 271 bin 258 TL para cezası uygulandı. "

İlçede vatandaşların ihbarları değerlendiriliyor

Öte yandan ilçede karantida bulunan vatandaşların karantina kurallarına uyup uymadığının yerinde denetlenerek bulaş riskini en aza indirmek amacıyla koronavirüs ile mücadele kapsamında 31 ekip ve 174 personelle hizmet veriliyor.

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından İlçe Filyasyon Takip Kurulu bünyesinde bulunan İlçe Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlileri, Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, 112 ve 155 üzerinden Sultanbeyli'de yaşayan vatandaşların yaptığı ihbarları iş yeri veya mahalle denetim ekiplerine iletiyor. Daha sonra konuyla ilgili gerekli inceleme ve denetimler hızlı bir şekilde yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lale Bildirici