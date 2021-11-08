Sultanbeyli'de otomobil otobüse çarptı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sultanbeyli'de otomobil otobüse çarptı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ'de şehirlerarası çalışan yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

SULTANBEYLİ'de şehirlerarası çalışan yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Hasanpaşa Mahallesi Beydağı Sokak içerisinde yaşandı. Sokak içerisinde seyir halinde bulunan 34 RY 6515 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 DGL 300 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan İlter Öztürk, yaralandı. Çevredekiler tarafından otomobilden çıkarılan İlter Öztürk, kaldırımda yaralı olarak bir süre bekledi. Yaralı İlter Öztürk, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süre aksarken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Sultanbeyli'de otomobil otobüse çarptı

Sultanbeyli'de otomobil otobüse çarptı

Sultanbeyli'de otomobil otobüse çarptı

Sultanbeyli'de otomobil otobüse çarptı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı

Bahçeye devrilen otomobildeki 3 genç yaralandı

 Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası, sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor

Son dakika: İstanbul'da minibüs kazası, sıkışan yolcular kurtarılmaya çalışılıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title