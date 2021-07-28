SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL İLE TAKSİ ÇARPIŞTI 2 YARALI

SULTANBEYLİ'de otomobille taksi çarpıştı.

SULTANBEYLİ'de otomobille taksi çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Sultanbeyli Adil Mahallesi Yakuphan Caddesi'nde saat 12.00'de meydana geldi. Abdulmenaf Bozbey yönetimindeki 34 TAH 19 plakalı taksi, sokaktan aniden çıkan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 16 EGY 78 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada takside bulunan yolculardan biri ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Kazanın ardından taksi sürücüsü, otomobili başka birinin kullandığını ve olay yerinden uzaklaştığını iddia etti. Bunun üzerine polis ve otomobilde bulunan kişiler arasında tartışma yaşandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, tartışmaya giren kişiler ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Taksi sürücüsü Abdulmenaf Bozbey, Ben caddede ilerliyordum. Otomobil sokaktan çıkınca çarptım. Takside 3 yolcum vardı, 1 tanesi yaralandı şeklinde konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı