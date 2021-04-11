Sultanbeyli'de süratli otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
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Sultanbeyli'de süratli otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sultanbeyli'de ara sokaktan caddeye girmekte olan motosiklet sürücüsü, hızla seyir halinde olan otomobille çarpıştı.

Sultanbeyli'de ara sokaktan caddeye girmekte olan motosiklet sürücüsü, hızla seyir halinde olan otomobille çarpıştı. Yerle bir olan motosiklet sürücüsü yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada, ara sokaktan caddeye giriş yapmakta olan motosiklet sürücüsü yolun yanında park halinde olan tır sebebiyle yoldan geçen araçları tamamen göremeden yola çıktı. İddiaya göre, o sırada yolda hızla seyir halinde olan hafif ticari araç sürücüsü de motosikletliyi fark etmeden çarptı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle motosikletinden uçarak yere düştü. Motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Taraflar, kendi aralarında tutanak tuttuktan sonra olay yerinden ayrıldı.

Olaya tanık olan Doğukan Yıldız, "Olay geçen hafta gerçekleşti. Cadde üzerinden araç seyir halindeyken motorcu arkadaş da kurye arkadaş da buradan çıkarken biraz da araçla hızlıydı. Motorcu kardeş de biraz dikkatsizdi. Birbirlerine vurdular. Sürekli trafik kazaları oluyor burada, henüz bir can kaybı olmadı ama bu olmayacak anlamına gelmiyor. Hani bir ne set var, ne bir ışık var. Araçlar sürekli buradan hızlı bir şekilde seyir halinde geçip gidiyorlar Yani daha önceden daha önceki kazalarda yaralı olanlar oldu" dedi.

Öte yandan, motosiklet sürücüsü ile otomobilin yol üzerinde çarpıştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de süratli otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Sultanbeyli'de süratli otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Sultanbeyli'de süratli otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Sultanbeyli'de süratli otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Sultanbeyli'de süratli otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Sultanbeyli'de süratli otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Sultanbeyli'de süratli otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Sultanbeyli'de süratli otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Sultanbeyli'de süratli otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada
Sultanbeyli'de süratli otomobil ile motosikletin çarpıştığı kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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