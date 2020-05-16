Sultanbeyli'de otomobil alev alev yandı
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Sultanbeyli'de otomobil alev alev yandı

SULTANBEYLİ'de seyir halindeki otomobil alev alev yandıSultanbeyli'de Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi'nde önceki gün öğle saatlerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.

Sultanbeyli'de otomobil alev alev yandı
16.05.2020 10:26 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:27

SULTANBEYLİ'de seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Sultanbeyli'de Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi'nde önceki gün öğle saatlerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Sürücü araçtan inip uzaklaşırken otomobil alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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