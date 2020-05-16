SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
İstanbul DHASultanbeyli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandıSultanbeyli'de Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi'nde önceki gün öğle saatlerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi.
16.05.2020 10:19 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:19
İstanbul DHA
Sultanbeyli'de seyir halindeki otomobil alev alev yandıSultanbeyli'de Necip Fazıl Mahallesi Trabzon Caddesi'nde önceki gün öğle saatlerinde seyir halindeki otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Sürücü araçtan inip uzaklaşırken otomobil alev topuna döndü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: DHA