SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI
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SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

İstanbul DHA Sultanbeyli'de seyir halindeki içinde iki kişinin bulunduğu otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alev yandı.

23.02.2020 00:49 | Son Güncelleme: 23.02.2020 00:49
SULTANBEYLİ'DE OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

DHA 

'de seyir halindeki içinde iki kişinin bulunduğu otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple alev alev yandı. 

Olay Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi'nde yaşandı. Harun Utku yönetimindeki 34 TZ 7285 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı birden bire alev alev yanmaya başladı. Otomobil içindeki iki kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sultanbeyli itfaiye ekipleri kısa sürede söndürdü ve bir süre soğutma çalışması yaptı.

Görüntü dökümü: ---------------(Cep telefonu görüntüsü)-Alev alev yanan otomobil-Genel ve detaylar(AKTÜEL)-Yanmış otomobil-Detaylar

 


Kaynak: DHA
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