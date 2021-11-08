Sultanbeyli'de otobüsle çarpışan otomobildeki bir kişi yaralandı

Sultanbeyli'de şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüsle çarpışan otomobildeki bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasanpaşa Mahallesi Beydağı Sokak'ta seyir halinde olan 34 RY 6515 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle 34 DGL 300 plakalı otobüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan otomobildeki İlter Ö. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.