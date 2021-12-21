- Sultanbeyli'de orta refüje çarpan ticari araç moto kurye üzerine devrildi

-Motosikletlinin, ticari araç altında kaldığı anlar kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de motorlu kuryeye çarpmamak için manevra yapan ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle yan yatarak motorlu kuryenin üzerine devrildi. Ticari araç sürücüsü ile moto kurye yaralandı. Aracın moto kurye üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Mimar Sinan Mahallesi Basra Caddesi'nde dün yaşanan olayda, iddiaya göre 34 BHB 017 plakalı Citroen marka araç sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken sokaktan caddeye girmek isteyen motorlu kuryeye çarpmamak için aniden manevra yaptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla orta refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, yanında bulunan motorlu kuryenin üzerine devrildi. Motosikletin üzerine devrilen otomobil çevredeki vatandaşlar tarafından kaldırılarak dört teker üstüne getirildi. Otomobilin altında kalan motorlu kurye ağır yaralanırken ticari araç sürüsünün de yaralandığı öğrenildi.

ihbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Bir pizzacıda çalışan ve sipariş götürürken kazada yaralanan moto kurye ve yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde olan örgü tanığı Tunç Yılmaz, "Okuldan çıkıyorduk, motorcu abi yerde yatıyordu ve kötü durumdaydı. Belden aşağısını hissetmiyordu, öyle söyledi yerde yatarken. Ambulansı aradılar hemen geldi ambulans yaralıyı götürdü. Durumu çok kötü görünüyordu, hiç iyi değildi. Gözünde kanamalar falan vardı, çok kötüydü. Diğer aracın şoförü de şok içerisindeydi, eli ayağı titriyordu" dedi.

Kaza anı kamerada

Orta refüje çarpmasıyla yan yatan ticari aracın moto kurye üzerine devrildiği anlar ile çevredekilerin moto kuryeye yardım ettiği anlar kameraya yansıdı.