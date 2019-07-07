SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI (2)

SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI (2)

Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın çıktı.

SULTANBEYLİ'DE ORMAN YANGINI (2)

Sultanbeyli'de ormanlık alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangına itfaiye ve orman ekipleri müdahale etti. Havadan helikopterle de alevlere müdahale edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

EK GÖRÜNTÜ
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-Alevlerden görüntü
-Helikopterin görüntüsü
-İtfaiye ekipleri

Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu
-Alevlerden görüntü
-Alevlere müdahale edilmesi
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
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