Sultanbeyli'de okulda deprem paniği güvenlik kamerasında

Sultanbeyli'de okulda deprem paniği güvenlik kamerasında

Sultanbeyli'de okulda deprem paniği güvenlik kamerasındaİSTANBUL - Sultanbeyli'de bir lisede yaşanan deprem paniği saniye saniye kaydedildi.

27.09.2019 00:35

Sultanbeyli'de okulda deprem paniği güvenlik kamerasında

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir lisede yaşanan deprem paniği saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde öğrenciler toplu halde çıkıyor.

İstanbul'da yaşanan deprem bir çok ilçede yaşandı. Sultanbeyli'de bir lisede deprem sırasında öğrencilerin toplu halde okuldan çıkma anları kameralara yansıdı. Görüntülerde deprem sonrası öğrenciler hızla okulu boşaltıyor ve bahçede toplanıyor.

Kaynak: İHA
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