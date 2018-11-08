Sultanbeyli'de Öğrenci Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Haber: İstanbul DHASultanbeyli'de öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 öğrenci yaralandı.
Haber: İstanbul DHA
Sultanbeyli'de öğrenci servisiyle otomobilin çarpıştığı kazada 3 öğrenci yaralandı.
Kaza dün akşam saatlerinde Sultanbeyli Battalgazi Mahallesinde meydana geldi.Öğrenci servisi yan yoldan çıkan otomobilin çarpması sonucu savrularak yan yattı. Kazada serviste bulunan 3 öğrenci yaralandı. Kaza sonrası yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan öğrencilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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-Kaza yapan araçlar
-Ambulanslar
-Yaşanan panik
-Detaylar