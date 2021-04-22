Sultanbeyli'de minik zabıtalar iş başında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultanbeyli'de minik zabıtalar iş başında

Sultanbeyli'de minik zabıtalar iş başında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde anaokulu öğrencileri zabıta oldu.

Sultanbeyli'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde anaokulu öğrencileri zabıta oldu. Minikler esnafı ziyaret ederek maske ve 14 kural afişi hediye etti.

Sultanbeyli'de çocuklar zabıta oldu; esnaf ve vatandaşlara temizlik, mesafe ve maskenin önemini anlattı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Sultanbeyli'de farkındalık oluşturmak için zabıta kıyafeti giyen minikler, esnafı dükkanlarında ziyaret etti. Esnafa ve meydanda bulunan vatandaşlara uyarıda bulunan minikler, aynı zamanda yaşanan salgına yönelik tedbirlerin yer aldığı pankartlarıyla da korona virüse karşı farkındalık oluşturdu. Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, çalışmalarından ötürü zabıta olan anaokulu öğrencilerine hediyelerini takdim etti.

"Salgın döneminde esnafımızı ziyaret ederek, salgın dönemi kurallarını hatırlattık"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında çocuklarımızla birlikte bir etkinliğin içindeyiz. Salgın döneminde esnafımızı ziyaret ederek, salgın dönemi kurallarını hatırlattık. Evlatlarımızla çocuk kütüphanesinde buluştuk. Bugün de ellerindeki pankartlarıyla beraber esnafımızı ziyaret ettiler. Güzel bir çalışma yaptık. Bu vesileyle hemşehrilerimizi temizlik, mesafe ve maske konusunda çok daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Bugün bize yardımcı olan evlatlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. İçerisinde maske ve pandemi kurallarını hatırlatan broşürler olan hediye paketlerimizi esnafımıza hediye ettik. Etkinliğe çocuklarımız zabıta kıyafetleriyle birlikte dahil oldular. Çocuklar bizim geleceğimiz. Vatanımıza, milletimize armağan edeceğimiz güzel bir nesil" diye konuştu. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de minik zabıtalar iş başında
Sultanbeyli'de minik zabıtalar iş başında
Sultanbeyli'de minik zabıtalar iş başında
Sultanbeyli'de minik zabıtalar iş başında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada
Yol verme kavgasında gözü dönen taksici 3 kişiyi yaraladı! Kan donduran anlar kamerada
Taksim'de görevli zabıta memuru sularına el koyduğu seyyar satıcıya tokat attı
Taksim'de görevli zabıta memuru sularına el koyduğu seyyar satıcıya tokat attı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Nikos Dendias Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ezgi Mola Şeyma Subaşı Toprak Sergen Burcu Biricik
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sultanbeyli'de minik zabıtalar iş başında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 18:51:02. #1.15#

title