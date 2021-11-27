Sultanbeyli'de minibüsün çarptığı kişi yaralandı

SULTANBEYLİ'de geri geri giden minibüsün çarptığı kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğlen saat 13.00 sıralarında Sultanbeyli Turgutreis Mahallesi'nde meydana geldi. T.C., isimli kapalı kasa minibüs şoförü, sokak içerisinde geri gitmek için hareket etti. O sırada, saniyeler önce minibüsün yanından geçerek sokakta ilerleyen H.T. aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan H.T.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken minibüs sürücüsü T.C. hakkında "Taksirle Yaralama" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.