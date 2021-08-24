SULTANBEYLİ'DE MARKET ÇALIŞANLARININ TELEFONLARINI ÇALDI
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SULTANBEYLİ'DE MARKET ÇALIŞANLARININ TELEFONLARINI ÇALDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de market çalışanlarının cep telefonlarını çalan hırsız tutuklandı.

Sultanbeyli'de market çalışanlarının cep telefonlarını çalan hırsız tutuklandı. Hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli Adil Mahallesi'ndeki markete 18 Ağustos Çarşamba günü gelen bir şüpheli 2 çalışanın cep telefonlarını çaldı. İhbar üzerine polis çalışma başlattı. Polis, cep telefonlarını çalan şüphelinin E.Ö., olduğunu belirledi. Şüpheli önceki gün Sancaktepe Osmangazi Mahallesi'nde kısa süreli kovalamaca sonucu yakalandı. Şüpheli, yapılan sorgusunda çaldığı telefonları tamir için Sultanbeyli'de bir telefon bayiine verdiğini söyledi. Ekipler, E.Ö.'nün belirtiği adrese giderek telefonları aldı. Telefonlar sahiplerine geri verildi. E.Ö., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

SULTANBEYLİ'DE MARKET ÇALIŞANLARININ TELEFONLARINI ÇALDI
SULTANBEYLİ'DE MARKET ÇALIŞANLARININ TELEFONLARINI ÇALDI
SULTANBEYLİ'DE MARKET ÇALIŞANLARININ TELEFONLARINI ÇALDI
SULTANBEYLİ'DE MARKET ÇALIŞANLARININ TELEFONLARINI ÇALDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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