SULTANBEYLİ'DE LGS BİTTİ, SOSYAL MESAFE UNUTULDU Koronavirüse karşı yoğun önlemlerin alındığı Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) tamamlandı.

Koronavirüse karşı yoğun önlemlerin alındığı Liselere Geçiş Sistemi'nin (LGS) tamamlandı. Sultanbeyli'de Cahit Zarifoğlu İmam Hatip Ortaokulu önünde bekleyen velilerin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Yapılan tüm uyarılara rağmen okul önünde bekleyişlerini sürdüren aileler okul kapısı önünde bekleyişlerini sürdürdü. Sınavı bitirip dışarı çıkan bazı öğrenciler de arkadaşlarını dışarda beklemeye devam etti. Öte yandan okul önündeki kalabalık gruptaki herkesin maskeli olduğu gözlemlendi.

Görüntü dökümü: ---------------Okulun dışında bekleyen veliler ve öğrenciler

- İstanbul

Kaynak: DHA