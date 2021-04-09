SULTANBEYLİ'DE KUYUMCUYU SAHTE ALTINLA 2. KEZ DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA
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SULTANBEYLİ'DE KUYUMCUYU SAHTE ALTINLA 2. KEZ DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de kuyumcuyu sahte altınla 10 bin lira dolandıran şüpheli yine aynı yerde sahte altın bozdurmak isterken yakalandı.

Sultanbeyli'de kuyumcuyu sahte altınla 10 bin lira dolandıran şüpheli yine aynı yerde sahte altın bozdurmak isterken yakalandı. Şüphelinin sahte altının bozdurduğu anlar kameralara yansıdı.

Olay, Sultanbeyli Mehmet Akif Mahallesi Fatih Bulvarı'nda bulunan kuyumcuda 5 Nisan Pazartesi günü meydana geldi. Kuyumcuya gelen A.İ. isimli şüpheli elindeki sahte altını bozdurarak, kuyumcudan altın karşılığı 10 bin 700 lira aldı. Aldığı altının sahte olduğunu anlayan kuyumcu durumu polise bildirdi. Şüpheli A.İ. 2 gün sonra tekrar aynı kuyumcuya gelerek yine sahte altın bozdurmak isterken polis ekiplerince gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüpheli hakkında adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelinin sahte altının bozdurduğu anlar kameralara yansıdı.

SULTANBEYLİ'DE KUYUMCUYU SAHTE ALTINLA 2. KEZ DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA
SULTANBEYLİ'DE KUYUMCUYU SAHTE ALTINLA 2. KEZ DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA
SULTANBEYLİ'DE KUYUMCUYU SAHTE ALTINLA 2. KEZ DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA
SULTANBEYLİ'DE KUYUMCUYU SAHTE ALTINLA 2. KEZ DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA
SULTANBEYLİ'DE KUYUMCUYU SAHTE ALTINLA 2. KEZ DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA
SULTANBEYLİ'DE KUYUMCUYU SAHTE ALTINLA 2. KEZ DOLANDIRMAYA ÇALIŞAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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