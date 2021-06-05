Sultanbeyli'de kuyumcuda biber gazlı gasp
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Sultanbeyli'de kuyumcuda biber gazlı gasp

Sultanbeyli'de kuyumcuda biber gazlı gasp
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ramazan EĞRİ/ SULTANBEYLİ'de bir şüpheli, yüzüne biber gazı sıktığı kuyumcunun elindeki bileziği çalarak kaçtı.

Ramazan EĞRİ/ SULTANBEYLİ'de bir şüpheli, yüzüne biber gazı sıktığı kuyumcunun elindeki bileziği çalarak kaçtı. Şüpheli gözaltına alınırken, o anlar kameralara yansıdı.

Olay geçen pazartesi Sultanbeyli'de meydana geldi. Kuyumcuya giren kapüşonlu şüpheli, bir süre bileziklere baktı ardından işyeri sahibine biber gazı sıkarak elindeki bileziği aldı. Kuyumcu neye uğradığını şaşırırken, şüpheli dükkandan koşarak kaçtı. Kuyumcu durumu polis ekiplerine bildirdi. Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüphelinin eşkalini belirledi. Şüpheli, olaydan iki gün sonra bir işyerinde yakalandı. Şüpheli E.Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Öte yandan olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin bir süre bileziklere baktığı, daha sonra işyeri sahibine biber gazı sıkarak bileziği aldıktan sonra koşarak uzaklaştığı görülüyor. 


Sultanbeyli'de kuyumcuda biber gazlı gasp
Sultanbeyli'de kuyumcuda biber gazlı gasp
Sultanbeyli'de kuyumcuda biber gazlı gasp

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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