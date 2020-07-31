Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirli kurban kesimi
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Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirli kurban kesimi

Sultanbeyli'de kurban kesimi koronavirüs önlemleri altında yapıldı.

Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirli kurban kesimi
31.07.2020 12:26 | Son Güncelleme: 31.07.2020 12:49
Sultanbeyli'de kurban kesimi koronavirüs önlemleri altında yapıldı. 

Bayram namazının ardından vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kurban kesim alanlarına geldi. Sultanbeyli Belediyesi ise Kurban Bayramı için koronavirüs tedbirlerini haftalar öncesinden almaya başladı. Vatandaşlara 300 çadırlı kurban alanı ve 5 adet kesim noktası kuruldu. Kurban kesim alanına koronavirüs tedbirleri kapsamında hissedarlardan üç kişi alındı. Aynı zamanda giriş ve çıkışlarda dezenfekte noktaları oluşturuldu.

"AMACIMIZ HEM ALICIYI HEM SATICIYI MUTLU ETMEK"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, kurban kesim alanında şunları söyledi:

"Kurban kesim alanımızda vatandaşlarımızın ateşleri ölçülerek ve kurban sahiplerinden üç kişiye kart verilerek içeri alınıyor. Hijyen kurallarına uyulması noktasında arkadaşlarımız bütün çalışmaları yapıyor. Bu sene diğer senelerden farklı olarak canlı yayında noter huzurunda kura sistemi ile kesim sırasını belirledik. Vatandaşlarımız sıralarını biliyorlar ve ona göre gelip kurban ibadetlerini gerçekleştiriyorlar. Bizim buradaki amacımız hem satıcılarımızın hem de alıcılarımızın huzurlu bir ortamda kurban ibadetlerini yerine getirmeleri" 

"BU SİSTEMİN HERKESE ÖRNEK OLMASI LAZIM"

Kurbanlıklarını kesmek için kurban kesim alanına gelen vatandaşlardan Emirhan Güneş, "Kurbanım bir saat önce kesildi. Sultanbeyli Belediyesi ise çok güzel bir uygulama gerçekleştirmiş. Bu sistemin herkese örnek olması lazım. Artık millet sokakta, bahçede kesmesin. Ben her sene kendim kesiyordum. Bu sene buradayım. Sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Bu sistemi yapanlardan Allah razı olsun" dedi. Ramazan Algül ise, "Bizler kurbanımızı aldık, kesiyoruz. Sultanbeyli Belediyesi'ne de bizlere böyle bir hizmet verdiği teşekkür ediyoruz" diye konuştu.


- İstanbul

Kaynak: DHA

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