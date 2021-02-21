Sultanbeyli'de koronavirüs denetimi
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Sultanbeyli'de koronavirüs denetimi

21.02.2021 19:21 | Son Güncelleme: 21.02.2021 19:25
Sultanbeyli'de koronavirüs denetimi

İSTANBUL DHASultanbeyli'de, ilçe kaymanın da katılımıyla koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de, ilçe kaymanın da katılımıyla koronavirüs denetimleri gerçekleştirildi.

İstanbul Valiliği'nin koordinasyonunda Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay'ın katılımıyla koronavirüs denetimleri yapıldı.

"HER ŞEYİN BAŞI İNSAN SAĞLIĞIDIR"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada "Her şeyin başı insan sağlığıdır. Bunun için tüm gücümüzle çalışıyoruz. İlçe Salgın Denetim Merkezimiz faaliyete geçtiği 21 Ağustos'tan itibaren 7 gün 24 saat esaslı çalışmaktadır. Bugüne kadar İlçe Salgın Denetim Merkezimize yaklaşık 3 bin adet ihbarda bulunulmuş. Bu 3 bin ihbarın tamamı değerlendirilerek sonuçlandırılmıştır. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat çalışıyor ve bu denetimlerimiz aralıksız devam edecek. İlçe Emniyet Müdürlüğümüz tarafından 11 Mart'tan bugüne kadar yapılan denetimlerde 11 milyon 300 bin lira idari para cezası uygulanmıştır. Tüm bu çalışmalar ve alınan tedbirler ile getirilen kısıtlamalar sonucunda ilçemizde vaka sayılarında çok ciddi şekilde azalmalar meydana geldi. Özellikle izolasyon denetimimizin yüzde 100 olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun vaka sayılarının azalmasında önemli bir etken olduğunu düşünüyorum. Bu iyimser tablonun devam edebilmesi için mutlak suretle tüm kurallara harfiyen uymamız gerekiyor. Kurallara uyan tüm Sultanbeylililere teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın çok büyük bir çoğunluğu, işyerlerimiz, esnafımız, çalışanlarımız tüm kural ve kaidelere büyük ölçüde uyuyor. Verdikleri her türlü desteklerden dolayı başta İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya olmak üzere Sultanbeyli Belediye Başkanımız Sayın Hüseyin Keskin'e, tüm kamu kurum personelimize ve kurum amirlerimize çok teşekkür ediyorum. Son olarak 'tedbiri elden bırakma Sultanbeyli' diyorum" dedi.


Sultanbeyli'de koronavirüs denetimi
Sultanbeyli'de koronavirüs denetimi
Sultanbeyli'de koronavirüs denetimi
Sultanbeyli'de koronavirüs denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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