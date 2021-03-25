Sultanbeyli'de korona virüsü unutturan kılıçlı düğün eğlencesi
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Sultanbeyli'de korona virüsü unutturan kılıçlı düğün eğlencesi

25.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 25.03.2021 10:32

Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Suriyeli olduğu iddia edilen bir grup şahıs, ellerindeki kılıçlarla sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayıp düğün eğlencesi yaparak, yürüdü.

Sultanbeyli'de sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Suriyeli olduğu iddia edilen bir grup şahıs, ellerindeki kılıçlarla sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayıp düğün eğlencesi yaparak, yürüdü. Yaşanan o anlar ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Sultanbeyli'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli olduğu belirtilen ve çok sayıda kişiden oluşan bir grup sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak ellerindeki kılıçlarla şarkılar söyleyerek düğün eğlencesi düzenlendi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sokaktan gelen sesleri duyarak dışarı çıkan vatandaşlar ise o anları şaşkınlıkla izledi.

Görüntülerde, yaklaşık 20 kişiden oluşan bir grubun ellerindeki kılıçlarla sokağa giriş yaptığı esnada arkadan gelen bir düğün arabası olduğu ve şahısların maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı görülüyor.

(Abdul Samet Kaya/İHA)

Sultanbeyli'de korona virüsü unutturan kılıçlı düğün eğlencesi
Sultanbeyli'de korona virüsü unutturan kılıçlı düğün eğlencesi
Sultanbeyli'de korona virüsü unutturan kılıçlı düğün eğlencesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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