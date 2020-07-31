Sultanbeyli'de korona virüs tedbirli kurban kesimleri gerçekleştirildi
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Sultanbeyli'de korona virüs tedbirli kurban kesimleri gerçekleştirildi

Sultanbeyli'de korona virüs tedbirli kurban kesimleri gerçekleştirildi Sultanbeyli Kurban Kesim Alanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kesim işlemleri gerçekleştirdi.

31.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 31.07.2020 13:26

Sultanbeyli'de korona virüs tedbirli kurban kesimleri gerçekleştirildi

İSTANBUL - Sultanbeyli Kurban Kesim Alanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kesim işlemleri gerçekleştirdi. 5 adet kesim ünitesi ve dezenfekte noktalarının kurulduğu pazarda, vatandaşlar sosyal mesafe ve maske konusunda sık sık uyarıldı.

Kurban Bayramı'nın ilk gününde Sultanbeyli Kurban Kesim Alanı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında kesim işlemleri gerçekleştirildi. Tedbirler kapsamında giriş ve çıkışlara dezenfekte noktaları kuruldu. Noter huzurunda kura ile belirlenen kesim sırası, kesim peronu ve saati vatandaşlara mesaj yoluyla bildirilmişti. Bu kapsamında kurbanlıklarıyla birlikte kesim alanına gelen vatandaşlar, hijyen koşullarına uygun bir şekilde kesimlerini gerçekleştirdi. Vatandaşlar kesim alanına ateş kontrolü yapılarak alındı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeyi korumak amacıyla kurbanlık hayvanla birlikte hissedarlardan üç kişi kesim alanına girebildi. Zabıta ekipleri sık sık sosyal mesafe ve maske konusunda uyarılarda bulundu. 5 adet kesim ünitesi kurulduğu pazarda vatandaşlar, hijyen kurallarına uyarak kurbanlık hayvanın kesim işlemlerini gerçekleştirdi.

"Bütün dezenfekte kurallarına uyuluyor"

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Kurban Bayramı pandemi gölgesinde devam ediyor. Dünyada ve Türkiye'de pandemi nedeniyle sıkıntılarımız oldu. Bu nedenle vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz, hastalarımıza şifa diliyoruz. Kurban kesim ve satış merkezimizde ekiplerimizle birlikte pandemi tedbirleri kapsamında düzenlemeler yaptık. Burada vatandaşlarımızın ateşleri ölçülüyor. Kurban sahiplerinden sadece 3 kişi içeri girebiliyor. Bütün dezenfekte kurallarına uyuluyor. Hijyen ve dezenfektan kurallarına uyulması konusunda gerekli uyarılar yapılıyor" diye konuştu.

"Çok memnun kaldık"

Gerekli tedbirlerin alındığını söyleyen vatandaşlar, kurban kesim alanından memnun olduklarını söyledi. Burak Sekban isimli bir vatandaş, "Virüse karşı güzel önlemler alınmış. Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ediliyor. Memnun kaldık. Hayvan beklerken çok sıkışık oluyordu insanlar. Bu uygulama çok güzel olmuş" dedi. Hacer Özbatan isimli bir vatandaş, "Biz 4 senedir burada kestiriyoruz, çok memnunuz. Güzel, temiz bir ortam var. Etlerimizi temiz temiz evlerimize götürüyoruz" diye konuştu.

Sultanbeyli'de korona virüs tedbirli kurban kesimleri gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

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