Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor
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Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor

08.10.2020 14:59 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:04
Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor

Sultanbeyli'de korona virüsle mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Sultanbeyli'de korona virüsle mücadele kapsamında denetimler sürüyor. Denetimlere katılan Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, "Sultanbeyli'de korona virüs salgınının başladığı tarihten beri salgınla mücadele kapsamında denetim ekiplerimiz 29 bin 668 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 683 kişi ve 98 işletmeye toplam 4 milyon 874 bin 176 Türk Lirası para cezası uygulandı" dedi.

Sultanbeyli'de İşyeri Denetim Ekiplerinin korona virüsle mücadele kapsamında 8 Ekim 2020 tarihinde "Sağlık İçin Hepimiz İçin" sloganıyla gerçekleştirdikleri denetimlere, Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay ve Sultanbeyli Belediye Başkan Yardımcısı Erkan Dinç de katıldı.

Lokanta, kafe, kahvehaneler gibi yeme - içme yerleri başta olmak üzere alışveriş merkezleri, semt pazarları, berber, kuaför, güzellik merkezleri, marketler, pastaneler, fırınlar, internet kafeler, düğün salonları, halı sahalar, spor salonları ve toplu ulaşım gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu yerler Sultanbeyli Kaymakamlığı İşyeri Denetim Ekipleri tarafından düzenli olarak denetleniyor.

"Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atanlar hakkında gerekli yasal işlemler yapılıyor"

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Sultanbeyli'de korona virüs salgınının başladığı 11 Mart tarihinden 7 Ekim 2020 tarihine kadar salgınla mücadele kapsamında denetim ekiplerimiz 29 bin 668 denetim gerçekleştirdi. Bu denetimlerde kurallara uymayan 2 bin 683 kişi ve 98 işletmeye toplam 4 milyon 874 bin 176 Türk Lirası para cezası uygulandı. Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atanlar hakkında gerekli yasal işlemler anında uygulanıyor. Devletimizin aldığı tedbirlere tüm vatandaşlarımızın eksiksiz bir şekilde uymalarını önemle rica ediyorum" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor
Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor
Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor
Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor
Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor
Sultanbeyli'de korona virüs denetimleri sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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