Sultanbeyli'de kısıtlamaya rağmen kıraathanede okey oynayan 23 kişiye 79 bin 787 TL ceza
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Sultanbeyli'de kısıtlamaya rağmen kıraathanede okey oynayan 23 kişiye 79 bin 787 TL ceza

İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN - Haberler | 3. Sayfa

- Sultanbeyli'de kısıtlamaya rağmen kıraathanede okey oynayan 23 kişiye 79 bin 787 TL ceza Sultanbeyli'de korona virüse aldırmadan kıraathanede bir araya gelip okey oynayan şahıslara baskın yapıldı.

- Sultanbeyli'de kısıtlamaya rağmen kıraathanede okey oynayan 23 kişiye 79 bin 787 TL ceza

İSTANBUL - Sultanbeyli'de korona virüse aldırmadan kıraathanede bir araya gelip okey oynayan şahıslara baskın yapıldı. 23 kişinin bulunduğu kıraathanedekilere toplam 79 bin 787 TL ceza kesildi.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, 7 Mayıs tarihinde Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesinde kıraathane olarak faaliyet yürüten bir işyerinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayan 23 şahsın bulunduğu, şahısların sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulunduğu ve "okey" adıyla bilinen oyunu oynadıkları tespit edildi.

İşyerinde bulunan 23 şahsa "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince toplam 79 bin 787 TL ceza kesildi.

Sultanbeyli'de kısıtlamaya rağmen kıraathanede okey oynayan 23 kişiye 79 bin 787 TL ceza
Sultanbeyli'de kısıtlamaya rağmen kıraathanede okey oynayan 23 kişiye 79 bin 787 TL ceza
Sultanbeyli'de kısıtlamaya rağmen kıraathanede okey oynayan 23 kişiye 79 bin 787 TL ceza
Sultanbeyli'de kısıtlamaya rağmen kıraathanede okey oynayan 23 kişiye 79 bin 787 TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİT ARSLAN

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