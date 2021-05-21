Sultanbeyli'de gençlerden kısıtlama saatinde müzikli dans şov

Sultanbeyli'de gençlerden kısıtlama saatinde müzikli dans şov Sultanbeyli'de bir grup genç, kısıtlama saatleri içerisinde bir araya gelerek son ses açtıkları müzikle sokak ortasında dans etti.

Sultanbeyli'de gençlerden kısıtlama saatinde müzikli dans şov

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir grup genç, kısıtlama saatleri içerisinde bir araya gelerek son ses açtıkları müzikle sokak ortasında dans etti. Yaşanan o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün saat 22.00 sıralarında Sultanbeyli'de meydana geldi. Koronavirüsle mücadele kapsamında saat 21.00 itibariyle başlayan sokağa çıkma kısıtlamasını hiçe sayarak bir araya gelen çok sayıda genç sokak ortasında son ses müzik açarak, dans etti. Sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe sayarak eğlenen gençlerin o anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öte yandan gençlerin dans ettiği anlarda çevredeki vatandaşlarında alkışlarla eşlik ettiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı