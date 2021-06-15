SULTANBEYLİ'DE KIRAATHANEYE KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SULTANBEYLİ'DE KIRAATHANEYE KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olan kıraathaneye baskın düzenledi.

Sultanbeyli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olan kıraathaneye baskın düzenledi. Baskında kıraathane içerisinde bulunan kısıtlamaya ve sosyal mesafeye uymadığı belirlenen 13 kişiye 45 bin 97 lira para cezası kesilirken, baskın anı kameraya yansıdı.

Polis ekipleri, 13 Haziran Pazar günü Sultanbeyli Battalgazi Mahallesi Selçukhan Caddesi üzerinde bulunan kıraathanenin koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken saatlerde açık olduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler kıraathanenin bulunduğu adrese baskın düzenledi. Baskında kısıtlama tedbirlerine ve sosyal mesafe uymayan 13 kişiye "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince 45 bin 97 lira para cezası kesilirken, kıraathanenin faaliyetlerine geçici olarak son verildi. Kıraathaneye yapılan baskın kameralarca görüntülendi.

SULTANBEYLİ'DE KIRAATHANEYE KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Mahalle pompalı seslerine ayaklandı! Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurup, kendisini eve kilitledi
Mahalle pompalı seslerine ayaklandı! Trans birey tartıştığı arkadaşını kulağından vurup, kendisini eve kilitledi
Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Son dakika haberleri! ANKARA'DA ŞİŞELİ VE YUMRUKLU KAVGA KAMERADA
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Hulusi Akar Muharrem İnce Jens Stoltenberg
Magazin Ezgi Mola Acun Ilıcalı Funda Eryiğit Özge Özpirinçci
Spor Ali Koç Yiğit Şardan Roland Garros Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SULTANBEYLİ'DE KIRAATHANEYE KORONAVİRÜS BASKINI KAMERADA - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.6.2021 09:36:01. #1.15#

title