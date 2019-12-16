SULTANBEYLİ'DE KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI
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SULTANBEYLİ'DE KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

İSTANBUL DHASultanbeyli'de, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp yan yattı.

16.12.2019 00:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 00:04
SULTANBEYLİ'DE KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

İSTANBUL DHA

'de, seyir halindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpıp yan yattı. 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ahmet Yasevi Mahallesi Camlık Caddesi üzerinde 12 Aralık günü saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Caddede hızla ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki 2 araca çarparak yan yattı. Kazada 2 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipler, yaralıları çevredeki hastaneler kaldırdı. 

OLAY ANI KAMERADAOlay anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Caddede hızla ilerleyen otomobilin park halindeki araçlara çarptıktan sonra devrildiği görülüyor.

Görüntü Dökümü: ----------Güvenlik kamera görüntüleri-Otomobilin hızla ilerlemesi -Araçlara çarparak devrilmesiDeteylar

 


Kaynak: DHA
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