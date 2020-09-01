Sultanbeyli'de kayınpederi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti
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Sultanbeyli'de kayınpederi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

Sultanbeyli'de, kayınpederi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

01.09.2020 16:06 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:12

Sultanbeyli'de, kayınpederi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fırat B, evden ayrılan eşi ile konuşmak için Mehmet Akif Mahallesi Eğim Sokak'ta oturan kayınpederi Ayhan B'nin evine gitti.

Burada damat ile kayınpeder arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan B., damadına silahla ateş etti.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Babacan, ambulansla kaldırıldığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.

Polis, Ayhan Babayiğit'i olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına aldı.

Sultanbeyli'de kayınpederi tarafından vurulan kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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