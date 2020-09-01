Sultanbeyli'de kayınpeder ile damadın silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü
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Sultanbeyli'de kayınpeder ile damadın silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Sultanbeyli'de, iddiaya göre, daha önce bıçakla yaraladığı eşini eve geri getirmek isteyen şahıs, kayınpederinin evine gitti.

Sultanbeyli'de kayınpeder ile damadın silahlı kavgası kanlı bitti: 1 ölü
01.09.2020 16:18 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:26

Sultanbeyli'de, iddiaya göre, daha önce bıçakla yaraladığı eşini eve geri getirmek isteyen şahıs, kayınpederinin evine gitti. Kızını vermek istemeyen kayınpeder ile damat arasında silahlı kavga çıktı. Silahlı kavgada kurşunun isabet ettiği hedefi olan damat hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sultanbeyli Fatih Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre tartıştığı ve daha önceden bıçakla yaraladığı eşini eve geri getirmek isteyen Kuzey Fırat A., kayınpederinin evine gitti. Kayınpeder Ayhan B. kızını geri göndermeyeceğini söyleyince Kuzey Fırat A. ile arasında tartışma yaşandı. Tartışma esnasında silahına davranan damat Kuzey Fırat, silahıyla birkaç el havaya ateş açtı. Kayınpeder Ayhan B. de kendi silahıyla ateş açarak karşılık verdi. Olayda kurşunun hedefi olan damat ağır yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan Kuzey Fırat A. hastanede hayatını kaybederken kayınpeder Ayhan B. gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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