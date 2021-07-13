Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE KAVGA ETTİĞİ AMCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
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Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE KAVGA ETTİĞİ AMCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... SULTANBEYLİ'de Münür Altın (34) aynı apartmanda oturduğu amcası Şirkan Altın'ı (50) bıçaklayarak öldürdü.

SULTANBEYLİ'de Münür Altın (34) aynı apartmanda oturduğu amcası Şirkan Altın'ı (50) bıçaklayarak öldürdü. Altın, cinayeti işlediği gün gözaltına alındı.

Olay, Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli olan Münür Altın'ın internet üzerinden tanıştığı Almanya'da yaşayan bir kadınla ilişkisi vardı. Bu durumu onaylamayan amca Şirkan Altın ile Münür Altın arasında bir süre önce gerginlik çıktı. Aynı apartmanda oturan amca, yeğen dün merdivenlerde karşılaştı. İkili arasında çıkan kavgada Münür Altın, amcasını bıçakladı. Şüpheli, otomobille kaçarken amca Şirkan Altın hayatını kaybetti. Polis ekipleri Münür Altın'ı aynı gün yakalayarak, gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen şüphelinin ifadesi alındı. İşlemleri tamamlanan Münür Altın, adliyeye sevk edildi.

Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE KAVGA ETTİĞİ AMCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE KAVGA ETTİĞİ AMCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE KAVGA ETTİĞİ AMCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ
Son dakika haber... SULTANBEYLİ'DE KAVGA ETTİĞİ AMCASINI BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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