Sultanbeyli'de karın tadını çocuklar çıkardı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı. Sultanbeyli'de lapa lapa yağan karın keyfini çocuklar aileleri ile birlikte çıkardı.

İstanbul'da kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte şehir beyaza büründü. Sultanbeyli Hamidiye Mahallesi'nde de çocuklar aileleri ile birlikte karın keyfini doyasıya yaşadı. Kimi leğenle, kimi ise poşetle kayarak soğuk havaya aldırış etmeden karın keyfini çıkardı. Çocuklar uzun süre yağan karın altında eğlendi. Aileleriyle birlikte dışarı çıkan çocuklar, kartopu oynayıp yokuş aşağı kaydı. Soğuk havaya aldırış etmeden doyasıya eğlenen çocuklar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL