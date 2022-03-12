Sultanbeyli'de kar yağışına rağmen kapı önünde ne buldularsa çaldılar

Sultanbeyli'de etkili olan kar yağışına aldırış etmeyen şüpheli 3 kadın şahıs soğuk havaya rağmen "çek çek" arabalarıyla sokaktan geçerken kapı önlerinde bulunan sandalye, mangal ve bisikleti çaldı. Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Sultanbeyli'de Mimar Sinan Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde kar yağışına aldırış etmeyen 3 şüpheli kadın şahıs soğuk havaya rağmen "Çek Çek" adını verdikleri arabayla sokak üzerinde bulunan evlerin önlerinden sandalye, mangal, çocuk bisikleti gibi ne buldularsa çaldılar. Hırsızlık anları ise bir evin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Kapı önünde ne var ne yok çalıp götürüyorlar"

Mahalle sakinlerinden Ali Aydik, "Sabah saat 09.00 gibi biz yatıyorduk. Komşum bize haber verdi. Sandalyeleri götürdüler diye. Güvenlik kamerasından baktığımızda 3 tane bayan kapı önünden geçerken, kapı önünde ne varsa arabalarına yükleyip gittiler. Sürekli böyle kapı önlerinden geçiyorlar, ne var ne yok yükleyip görüyorlar. Masa, sandalye, mangal, çocuk bisikletini çaldılar. Kapı önüne metal bir şey bırakamıyoruz. Kapımızın önünde huzur istiyoruz. Yetkiler bunun önüne geçsin. Çocuklarımız bisikletini bırakıp eve su içmeye giremiyorlar" diye konuştu. - İSTANBUL