SULTANBEYLİ'DE KAMYONUNUN MOTOSİKLETTEKİ İKİ KİŞİYİ EZME ANI KAMERADA

21.08.2019 23:18

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL DHA

Sultanbeyli'de, seyir halindeki kamyonun altında kalan motosikletli iki kişi ezilerek hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, saat 19.00'da Yakuphan Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 RYY 42 plakalı kamyonun sürücüsü M.T., kamyonun yanından geçerken motosikletli iki kişiyi fark etmeyerek ezdi. Motosikletteki iki kişi de olay yerinden hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden kişilerden birinin Sadık Sarıdağ (27) olduğu, diğer kişinin kimliğinin henüz belirlenemediği öğrenildi.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından ezilerek hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri Sultanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kamyon sürücüsü M.T.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Seyir halindeki kamyonun arkasında iki kişinin bindiği motosiklet ilerliyor. Motosiklettekiler bir süre sonra sağından kamyonu geçmeye çalışıyor. Yan yana olduklarında kamyon hafif virajda sağa doğru devam edince motosiklettekileri altına alıyor.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Kamyonun yolda ilerlemesi

-Arkasından gelen iki kişinin bindiği motosiklet

-Motosiklettekilerin sağdan kamyonu geçmeye çalışması

-Hafif virajda kamyonun motosiklettekileri ezmesi

Kaynak: DHA