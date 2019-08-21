21.08.2019 20:52

Sultanbeyli'de kamyonun altında ezilen motosikletli iki kişi öldü

İSTANBUL - Sultanbeyli'de seyir halindeki bir kamyonun yanından geçmek isteyen motosikletletli iki kişi kamyonun altında feci şekilde ezilerek hayatını kaybetti.

Sultanbeyli Yakuphan Caddesinde yaşanan olayda iddiaya göre 34 RYY 42 plakalı kamyon sürücüsü M.T. kamyonun yanından geçmek isteyen motosikletli iki kişiyi ezdi. Olay yerinde hayatlarını kaybeden şahıslardan birinin Sadık Sarıdağ olduğu öğrenilirken diğer şahsın kimliği henüz belirlenemedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamyon sürücüsü M.T.'yi gözaltına alırken kamyon incelenmek üzere Yediemin otoparkına çekildi. Olay yerinde hayatını kaybeden şahısların cenazelerı Sultanbeyli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA