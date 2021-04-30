SULTANBEYLİ'DE KAMU ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLDİ
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SULTANBEYLİ'DE KAMU ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de ülke genelinde tam kapanma uygulamasının başlaması nedeniyle virüsle mücadele etmek adına bulaş riski olan, vatandaşlara hizmet veren ticari taksi, emniyet araçları, minibüs, ambulans gibi ulaşım araçları dezenfekte edildi.

Sultanbeyli'de ülke genelinde tam kapanma uygulamasının başlaması nedeniyle virüsle mücadele etmek adına bulaş riski olan, vatandaşlara hizmet veren ticari taksi, emniyet araçları, minibüs, ambulans gibi ulaşım araçları dezenfekte edildi.

Sultanbeyli Belediyesi, tam kapanma döneminde tedbirlere destek olmak amacıyla bulaş riski olan araçlar için dezenfeksiyon tüneli kurdu. Bu noktada ambulans, polis, zabıta, ilçe sağlık müdürlüğü araçları, taksi ve minibüsler dezenfekte edildi. İlçede kurulan dezenfeksiyon tüneli, koronavirüs ile mücadeleye katkı sundu. Belediye, dezenfeksiyon işleminde aktif oksijen bazlı, virüs ve bakterilere karşı etkili olan, çevreye hiçbir şekilde zarar vermeyen dezenfektanlar kullanıldığı ve çevrede hiçbir şekilde kalıntı da bırakmadığını belirtti.

'TEMİZLİKTEN ÖDÜN VERMEDİK'

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, ??Salgınla mücadelemiz hız kesmeden sürüyor. Koronavirüsün ortaya çıktığı ilk günden itibaren titizlikle virüse karşı alınan tedbirleri hızla uygulamaya geçirdik. Hemşehrilerimizin sağlığı için temizlikten ödün vermedik. Devletimiz daha sağlıklı günlere ulaşmak için tam kapanma kararı aldı. Biz de bu dönemde vatandaşlarımız evlerinde sabırla beklerken ihtiyaç halinde onlara hizmet eden araçlar için ilçemizde yeni bir uygulamayı başlatıyoruz. Polis, ambulans, minibüs, taksi gibi kamu yararına hizmet veren araçlarımızı dezenfektan tünelinde temizliyoruz. Tünelde araçların dışı dezenfekte edilirken ekiplerimiz de aracın içini dezenfekte ediyor. Bu tünel sayesinde vatandaşlarımıza hizmet veren araçlar, hijyenik kalmış olacak. Diğer taraftan eczaneleri, sağlık kuruluşlarını, kamu kurumlarını, cadde ve sokakları dezenfekte etme çalışmalarımız da devam ediyor. Evlerinde sabırla bekleyip salgınla mücadeleye destek olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bugünleri hep birlikte atlatacağız ve daha sağlıklı günlere ulaşacağız" dedi.

Belediyeye bu yaptığı etkinlikten dolayı teşekkür eden Sultanbeyli'de taksici Yusuf Polat ise 'Biz sonuçta insan taşıyoruz. Her an tehlikedeyiz. Bu yüzden araçlarımızın dezenfekte edilmesi bizim için çok iyi oldu. Her şey bizim için' diye konuştu.

SULTANBEYLİ'DE KAMU ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLDİ
SULTANBEYLİ'DE KAMU ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLDİ
SULTANBEYLİ'DE KAMU ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLDİ
SULTANBEYLİ'DE KAMU ARAÇLARI DEZENFEKTE EDİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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