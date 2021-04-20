SULTANBEYLİ'DE KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN 46 KİŞİYE 159 BİN LİRA CEZA
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SULTANBEYLİ'DE KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN 46 KİŞİYE 159 BİN LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 46 kişiye toplam 159 bin 574 lira ceza kesildi.

SULTANBEYLİ'de koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynayan 46 kişiye toplam 159 bin 574 lira ceza kesildi. Kahvehane sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün öğle saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan kahvehanenin, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerektiği halde açık olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Kahvehaneye giren polis ekipleri, içeride bulunan 46 kişinin sosyal mesafe ve pandemi kurallarını hiçe sayarak oyun oynadığını belirledi. Mekandaki 46 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince toplamda 159 bin 574 lira para cezası kesilirken, mekan sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

SULTANBEYLİ'DE KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN 46 KİŞİYE 159 BİN LİRA CEZA
SULTANBEYLİ'DE KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN 46 KİŞİYE 159 BİN LİRA CEZA
SULTANBEYLİ'DE KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN 46 KİŞİYE 159 BİN LİRA CEZA
SULTANBEYLİ'DE KAHVEHANEDE OYUN OYNAYAN 46 KİŞİYE 159 BİN LİRA CEZA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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