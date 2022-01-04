SULTANBEYLİ'DE KAFEDEN HIRSIZLIK KAMERADA - Haberler
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SULTANBEYLİ'DE KAFEDEN HIRSIZLIK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli'de bir kafenin kasasından bir miktar paranın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultanbeyli'de bir kafenin kasasından bir miktar paranın çalındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hırsızlık, saat 05.00 sıralarında Sultanbeyli Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan bir kefede gerçekleşti. Bildirilmesi üzerine harekete geçen ekipler, iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Hırsızlık anının yansıdığı görüntülerden yola çıkan ekipler, şüpheli Ö.V.'yi Fatih Bulvarı'nda yakalanarak gözaltına aldı. Daha önce de benzer birçok suç kaydının olduğunu belirlenen Ö.V., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SULTANBEYLİ'DE KAFEDEN HIRSIZLIK KAMERADA

SULTANBEYLİ'DE KAFEDEN HIRSIZLIK KAMERADA

SULTANBEYLİ'DE KAFEDEN HIRSIZLIK KAMERADA

SULTANBEYLİ'DE KAFEDEN HIRSIZLIK KAMERADA

SULTANBEYLİ'DE KAFEDEN HIRSIZLIK KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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