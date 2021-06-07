Sultanbeyli'de kademeli normalleşme döneminde de denetimler aralıksız devam ediyor
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Sultanbeyli'de kademeli normalleşme döneminde de denetimler aralıksız devam ediyor

Sultanbeyli'de kademeli normalleşme döneminde de denetimler aralıksız devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 157 bin 807 adet iş yeri ve 319 bin 583 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplam 477 bin 390 adet denetim gerçekleştirdi.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında 157 bin 807 adet iş yeri ve 319 bin 583 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplam 477 bin 390 adet denetim gerçekleştirdi.

21 Ağustos 2020 - 7 Haziran 2021 tarihleri arasında Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri tarafından 157 bin 807 adet iş yeri ve 319 bin 583 adet izolasyon denetimi olmak üzere toplam 477 bin 390 adet denetim gerçekleştirdi. Aynı zamanda İlçe Salgın Denetim merkezine yapılan 4 bin 201 ihbar en kısa sürede incelenerek yüzde yüz olarak sonuçlandırıldı.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri sürekli sahada

Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve çok sayıda kamu kurum personelinin bulunduğu İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri Sultanbeyli'de bulunan 15 Mahallede düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyor.

İlçe Salgın Denetim Merkezine Hayat Eve Sığar(HES) uygulaması, 112 ve 155 üzerinden iletilen 4 bin 201 adet ihbar da en kısa sürede İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından incelenerek sonuçlandırıldı.

Vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmayarak kurallara sıkı sıkıya sarılmasını istiyoruz

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Korona virüsle mücadele konusunda İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Sürekli olarak sahada görev alarak tüm iş yerlerinde ve umuma açık alanlarda gerekli denetimleri gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızı ve esnafımızı yeni alınan kademeli normalleşme tedbirleri konusunda bilgilendirerek rehberlik faaliyetlerinde bulunuyor. Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmamalarını ve kurallarına sıkı sıkıya uymalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Sultanbeyli'de kademeli normalleşme döneminde de denetimler aralıksız devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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