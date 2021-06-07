Sultanbeyli'de kademeli normalleşme döneminde denetimler devam ediyor
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Sultanbeyli'de kademeli normalleşme döneminde denetimler devam ediyor

Sultanbeyli'de kademeli normalleşme döneminde denetimler devam ediyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SULTANBEYLİ'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplam 477 bin 390 denetim gerçekleştirildi.

SULTANBEYLİ'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında toplam 477 bin 390 denetim gerçekleştirildi.

Sultanbeyli İlçe Salgın Denetim Merkezi Ekipleri, 21 Ağustos 2020 ile 7 Haziran 2021 tarihleri arasında 157 bin 807 iş yeri ve 319 bin 583 izolasyon denetimi olmak üzere toplam 477 bin 390 denetim gerçekleştirdi. Sultanbeyli Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ve içerisinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve çok sayıda kamu kurum personelinin bulunduğu İlçe Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Sultanbeyli'de bulunan 15 mahallede düzenli olarak denetim gerçekleştiriyor. Ayrıca Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması, 112 ve 155 üzerinden İlçe Salgın Denetim Merkezi'ne iletilen 4 bin 201 adet ihbar ekipler tarafından değerlendiriliyor. Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay yaptığı açıklamada "Koronavirüsle mücadele konusunda İlçe Salgın Denetim Merkezi ekiplerimiz titiz bir çalışma yürütüyor. Sürekli olarak sahada görev alarak tüm iş yerlerinde ve umuma açık alanlarda gerekli denetimleri gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımızı ve esnafımızı yeni alınan kademeli normalleşme tedbirleri konusunda bilgilendirerek rehberlik faaliyetlerinde bulunuyor. Önceliğimiz, halk sağlığını korumak. Vatandaşlarımızdan tedbiri elden bırakmamalarını ve kurallarına sıkı sıkıya uymalarını rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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