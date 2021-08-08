Son dakika... Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika... Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Anadolu Ajansı / Tansel Parlak - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Sultanbeyli'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Sultanbeyli'de bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü.

Mimar Sinan Mahallesi Özgülük Caddesi'ndeki bir fabrikanın bahçesinde yangın çıktı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre çocukların kullandığı maytap, polyester inşaat kalıplarının içine düştü. Bir anda alev alan malzemeler, yangına neden oldu.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Bu arada iş yerinden yangını söndürmeye çalışan bir kişi hafif yaralandı.

Son dakika... Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Son dakika... Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tansel Parlak

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