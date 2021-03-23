Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Sultanbeyli'de otobüs tamir ve bakım servisinde çıkan yangın, hasara yol açtı.

Orhangazi Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi'ndeki bir otobüs tamir ve bakım servisinde, yedek parçaların tutulduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.

Yangında iş yerinde hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan