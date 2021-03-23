Sultanbeyli'de iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
23.03.2021 21:51 | Son Güncelleme: 23.03.2021 21:55
Sultanbeyli'de otobüs tamir ve bakım servisinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Sultanbeyli'de otobüs tamir ve bakım servisinde çıkan yangın, hasara yol açtı.
Orhangazi Mahallesi Tavukçu Yolu Caddesi'ndeki bir otobüs tamir ve bakım servisinde, yedek parçaların tutulduğu bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangında iş yerinde hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan