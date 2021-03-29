Sultanbeyli'de internet kafeleri mesken edinen gençler, önce konsolları sonra PlayStation'ı çaldı
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Sultanbeyli'de internet kafeleri mesken edinen gençler, önce konsolları sonra PlayStation'ı çaldı

İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA - Haberler | 3. Sayfa

- (Özel)- Sultanbeyli'de internet kafeleri mesken edinen gençler, önce konsolları sonra PlayStation'ı çaldı Sultanbeyli'de kimliği belirsiz üç genç farklı zamanlarda oyun oynama bahanesiyle girdikleri internet kafelerden oyun konsolu ve PlayStation çaldı.

- (Özel)- Sultanbeyli'de internet kafeleri mesken edinen gençler, önce konsolları sonra PlayStation'ı çaldı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de kimliği belirsiz üç genç farklı zamanlarda oyun oynama bahanesiyle girdikleri internet kafelerden oyun konsolu ve PlayStation çaldı. Yaşanan o anlar işyerine ait güvenlik kamerasına yansırken işletme sahibi Hamit Aslan, "Çalınanlardan ziyade, gençlerin bunu yapması bizleri daha çok üzdü" dedi.

Olay geçtiğimiz günlerde Sultanbeyli'de bulunan iki farklı internette kafede meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynama bahanesiyle farklı günlerde gittikleri internet kafelerde masa kiralayan gençler işyeri sahiplerinin dükkan içerisinde olmadığı esnada 4 oyun konsolu ve bir PlayStation cihazı çaldı. Oyun ücretini ödeyen şüpheli gençler çaldıkları konsol ve cihazla birlikte kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık anı ise işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, iki gencin oyun oynadığı esnada diğer arkadaşlarının oyun konsollarını etrafını kontrol ettikten sonra rahat tavırlar içerisinde çantaya koyduğu sonrasından ise masadan kalkarak uzaklaştıkları görülüyor.

"Gençlerin hırsızlığa yönelmesi bizi daha çok üzdü"

Yaşanan hırsızlık olayına ilişkin konuşan Hamit Aslan, "Oyun salonuna yaşları 25 civarında olan üç genç girdi. Oyun oynamak için masaya geçtiler. Oyunları oynayıp ücretlerini ödeyip gittiler. Konsolların eksik olduğunu fark edince kamera kayıtlarını inceledik. Gençlerin yanındaki getirdikleri çantanın içerisine oyun konsollarını koyduğunu gördük. Bizi zaten çalınanlardan ziyade gençlerin yaptığı hırsızlık üzdü" diye konuştu.

Aynı şahıslar tarafından oyun cihazı çalınan internet kafe işletmecisi Hüseyin Ayduru ise, "Aynı olay geçen hafta da benim başıma geldi. Geçtiğimiz gün de başka bir internet kafe işletmecisi arkadaşım beni arayarak aynı durumdan muzdarip olduğunu söyledi. Görüntüleri inceleyince şahısların aynı gençler olduğunu fark ettik. Dükkanlarımızı pandemi nedeniyle açabildiğimiz için sevinirken bize böyle bir üzüntü yaşattılar. Çalınan cihazların maddi değerinden ziyade gençlerimizi kaybettiğimiz için üzülüyoruz" dedi.

Sultanbeyli'de internet kafeleri mesken edinen gençler, önce konsolları sonra PlayStation'ı çaldı
Sultanbeyli'de internet kafeleri mesken edinen gençler, önce konsolları sonra PlayStation'ı çaldı
Sultanbeyli'de internet kafeleri mesken edinen gençler, önce konsolları sonra PlayStation'ı çaldı
Sultanbeyli'de internet kafeleri mesken edinen gençler, önce konsolları sonra PlayStation'ı çaldı
Sultanbeyli'de internet kafeleri mesken edinen gençler, önce konsolları sonra PlayStation'ı çaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDUL SAMET KAYA

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