Sultanbeyli'de İnşatta Çökme - İstanbul
Sultanbeyli'de 4 katlı bir inşaatta kısmen çökme meydana geldi.
Sultanbeyli'de 4 katlı bir inşaatta kısmen çökme meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Mahallesi, Trabzon Caddesi üzerindeki 4 katlı inşaatın en üst katına beton atıldı.
Beton atıldıktan bir süre sonra, henüz belirlenemeyen nedenle çökme yaşandı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda herhangi bir yaralanma olmazken, polis, inşaatın etrafında güvenlik şeridi oluşturdu.
Kaynak: AA