Sultanbeyli'de İnsan Kurtarma
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sultanbeyli'de İnsan Kurtarma

Sultanbeyli'de İnsan Kurtarma
Habermetre - Haberler | Toplum

Saat 09: 52 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Sultanbeyli ve Yenişehir itfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi.

Saat 09: 52 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Sultanbeyli ve Yenişehir itfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerimizin çalışmaları sonucu çamura saplanıp mahsur kalan vatandaşımız bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edildi.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Sedat Peker Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Tuğba Coşkun İbrahim Tatlıses Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Burak Elmas Fatih Terim Metin Oktay Çağlar Söyüncü
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sultanbeyli'de İnsan Kurtarma - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 21:14:06. #1.16#

title