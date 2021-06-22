Sultanbeyli'de İnsan Kurtarma
Saat 09: 52 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Sultanbeyli ve Yenişehir itfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi.
Saat 09: 52 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Sultanbeyli ve Yenişehir itfaiye ile 112 Hızır Acil sağlık ekiplerimiz sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerimizin çalışmaları sonucu çamura saplanıp mahsur kalan vatandaşımız bulunduğu yerden kurtarılarak sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edildi.
Kaynak: Habermetre